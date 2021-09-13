Горняк погиб в штольне на камчатском руднике

Петропавловск-Камчатский, 13 сентября. Работник горнорудного предприятия погиб в штольне на Камчатке. Следственный комитет России и прокуратура начали проверки по этому факту, сообщают пресс-службы ведомств.

Трагедия произошла днем 10 сентября в разведывательной штольне. Во время работ по креплению горной выработки зумпфа произошел локальный вывал кусков горной массы. В результате инцидента 44-летний работник предприятия был травмирован и вскоре скончался на месте происшествия, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

В региональной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел на Асачинском месторождении. По предварительной информации, в ходе крепления горной выработки проходчик не обработал заранее борт, что является нарушением техники безопасности, сообщает со ссылкой на «ТСГ Асача» РИА Новости. На участке вместе с погибшим работали еще двое специалистов, которые не пострадали, уточнили в компании.

Асачинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе Камчатского края в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Рудник является одним из основных месторождений золота в Южно-Камчатском районе.

В середине июня шахтер стал жертвой обрушения шахты в Кузбассе. Еще один горняк получил травмы.