Зеленский выступил за увеличение количества военных США на Украине

Киев, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Вашингтон наращивать военное присутствие в стране. Об этом он заявил интервью телеканалу CNN.

Зеленский отметил, что выход США из Украины в ближайшее время не планируется. Также он попросил не сравнивать страну с недавно захваченным «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в России) Афганистаном.

По его словам, такой крупной страной как Украина невозможно завладеть за пять-семь дней. Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что Украина не настолько зависима от Соединенных Штатов, как когда-то был Афганистан. Встреча Байдена и Зеленского прошла 1 сентября в Вашингтоне.

Недавно, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров высказался об условии встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.