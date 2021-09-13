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Российский теннисист Медведев одержал победу в финале US Open
Спорт
Российский теннисист Медведев одержал победу в финале US Open
Global Look Press  /  Chris Young/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 13 сентября. Российский теннисист Дмитрий Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

Медведев победил Джоковича со счетом 3:0 (6:4; 6:4; 6:4). Теннисный матч проходил в Нью-Йорке на стадионе «Артур Эш Стэдиум». Российский теннисист является второй ракеткой мира, Джокович — первой.

Серб перед финальной игрой US Open отметил теннисный IQ Медведева. Джокович сообщил, что у россиянина нетипичные удары. По словам серба, Дмитрий периодически чувствует, что он находится в неправильном балансе, однако редко ошибается. Джокович добавил, что Медведева от остальных отличает высокий теннисный IQ и способность выходить из трудных ситуаций.

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