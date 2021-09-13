Ярославская область стала регионом с самыми высокими тратами на ЖКУ

Москва, 13 сентября. Самая большая доля расходов на ЖКУ отмечена в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и в Чукотском автономном округе (13%).

Жители 42 субъектов России тратят на оплату услуг ЖКХ больше 10% своих доходов, информирует РИА Новости. Причем больше всего в 2020 году увеличилась доля этих затрат в Москве (+5,8 пункта), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,2 пункта) и в Пермском крае (+1,4 пункта).

В Севастополе (-2,6 пункта), Чеченской Республике (-2,1 пункта) и в Тюменской области (-1,8 пункта) наблюдается тенденция на понижение затрат этой категории. В Республике Северная Осетия-Алания, Иркутской и Магаданской областях показатель остался неизменным.

Недавно стало известно, что российские семьи могут получить льготы на оплату ЖКУ до 2025 года. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ намерен внести в нижнюю палату соответствующий законопроект.