Финансист Ахмадеев рассказал, облагается ли налогом продажа овощей с огорода

Москва, 13 сентября. Россиянин освобождается от уплаты налога на доходы физлиц при продаже овощей с огорода при соблюдении двух условий.

Первое условие — общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, не превышает максимально установленной величины 0,5 гектаров. Второе — не привлекаются наемные работники по трудовому законодательству, рассказал доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев в беседе с «Прайм».

Чтобы не платить налог, нужно иметь на руках документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан. Иначе садовод будет обязан «уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов, предупредил специалист.

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