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Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму 14 сентября
Общество
Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму 14 сентября
Правительство Приморского края

Москва, 13 сентября. Проект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов будет внесен в Госдуму 14 сентября. Инициатива принадлежит партии «Единая Россия».

Законопроект предполагает отмену обязательного техосмотра для легковушек и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Кроме этого, будет определена обязанность прохождения ТО для транспортных средств, которым с момента производства исполнилось более четырех лет.

Авторы законопроекта также объяснили необходимость отмены обязательного ТО. Так, статистика гласит, что вероятность попадания в аварию легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляет 1,1%, с полисами ОСАГО и техосмотром — 0,7%.

В пояснительной записке к законопроекту также уточняется, что владельцы транспортных средств могут обращаться за услугой техосмотра по собственному желанию, пишет РБК.

Правительственная комиссия уже ободрила инициативу партии «Единая Россия» по упрощению прохождения процедуры технического осмотра легковых автомобилей и мотоциклов, передает RT.

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