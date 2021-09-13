Минприроды: в России найдут 500 месторождений полезных ископаемых к 2030 году

Москва, 13 сентября. Глава Минприроды Александр Козлов рассказал о планах найти 500 новых месторождений к 2030 году.

Министр в интервью РБК отметил, что из заложенных в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 11 миллиардов рублей далеко не все пойдут на геологические мероприятия. Часть из них пойдет на содержание институтов, занимающихся научными исследованиями.

Минприроды ставит себе цель за три года открыть более 150 перспективных площадей для лицензирования твердых полезных ископаемых и более 50 — по углеводородам, отметил Козлов. К 2030 году будет открыто 300 месторождений твердых ископаемых и более 200 углеводородных.

Козлов отметил, что в правительстве был по этому вопросу доклад, поддержанный премьером. На три года были дополнительные 15 миллиардов рублей, которые пойдут на геологоразведку — не только полезных ископаемых, но и скважин водоснабжения.

Ранее глава Минприроды оценил возможность скрыть лесные пожары в России. По его словам, это делать бессмысленно.