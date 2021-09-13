Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 01:59
01:57
Политика
Зеленский выступил за увеличение количества военных США на Украине
01:38
Спорт
Российский теннисист Медведев одержал победу в финале US Open
01:32
Общество
Ярославская область стала регионом с самыми высокими тратами на ЖКУ
01:09
Общество
Финансист Ахмадеев рассказал, облагается ли налогом продажа овощей с огорода
01:03
Общество
Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму 14 сентября
00:42
Общество
Минприроды: в России найдут 500 месторождений полезных ископаемых к 2030 году
00:38
Общество
Глава Минтуризма Египта заверил туристов в сохранении цен на авиабилеты
00:37
Общество
Центр правовой помощи в цифровой среде создали для россиян
00:35
Общество
Российские семьи могут получить льготы на оплату ЖКУ до 2025 года
00:35
Общество
Французские виноделы из Шампани отказались от жалобы в ВТО на Россию
Все новости

Минприроды: в России найдут 500 месторождений полезных ископаемых к 2030 году
Общество
Минприроды: в России найдут 500 месторождений полезных ископаемых к 2030 году
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Москва, 13 сентября. Глава Минприроды Александр Козлов рассказал о планах найти 500 новых месторождений к 2030 году.

Министр в интервью РБК отметил, что из заложенных в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 11 миллиардов рублей далеко не все пойдут на геологические мероприятия. Часть из них пойдет на содержание институтов, занимающихся научными исследованиями.

Минприроды ставит себе цель за три года открыть более 150 перспективных площадей для лицензирования твердых полезных ископаемых и более 50 — по углеводородам, отметил Козлов. К 2030 году будет открыто 300 месторождений твердых ископаемых и более 200 углеводородных.

Козлов отметил, что в правительстве был по этому вопросу доклад, поддержанный премьером. На три года были дополнительные 15 миллиардов рублей, которые пойдут на геологоразведку — не только полезных ископаемых, но и скважин водоснабжения.

Ранее глава Минприроды оценил возможность скрыть лесные пожары в России. По его словам, это делать бессмысленно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минприроды: в России найдут 500 месторождений полезных ископаемых к 2030 году
минприроды месторождения александр козлов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru