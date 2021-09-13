Глава Минтуризма Египта заверил туристов в сохранении цен на авиабилеты

Москва, 13 сентября. Стоимость авиабилетов в ближайшее время останется на том же уровне, что и сейчас. Об этом заявил глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани.

По его словам, власти египта никак не вмешиваются в формирование цены турпродукта в России. Он отметил, что это является договорными отношениями российских туроператор и их египетских партнеров. Министр рассказал, что в Египте было принято решение об установлении минимальной цены на гостиничные номера. Так, номер в четырехзвездочном отеле будет стоить минимум $28, а в пятизвездочной гостинице — $40. Об этом информируют «Известия»

По словам министра, египет готов сейчас принимать намного больше туристов, чем в 2014 году, когда было 3,2 млн российских туристов. Он отметил, что до кризиса из-за пандемии в 2019 году Египет имел самый большой показатель по числу иностранных туристов.

Российские туроператоры ожидают роста популярности таких направлений, как Египет, Турция и ОАЭ к новому году. Сейчас лидером продаж остаются отечественные курорты.