Центр правовой помощи в цифровой среде создали для россиян

Москва, 13 сентября. Первый Центр правовой помощи в цифровой среде создали в России, специалисты будут бесплатно консультировать россиян, чьи персональные данные были использованы незаконно.

Юристы и IТ-специалисты начнут рассматривать обращения россиян уже в этом году, сообщила газете «Известия» первый заместитель гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Людмила Куровская. По ее словам, эксперты помогут гражданам правильно составлять исковые заявления по теме персональных данных для подачи в суд.

По ее словам, большинство россиян не представляют важность персональных данных и зачастую не вникают в документ, который предоставляют им для подписания на сайтах и в организациях. Закон защищает персональные данные граждан, но без поддержки самого человека он эффективно работать не будет, подчеркнула Куровская.