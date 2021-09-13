Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 01:58
01:57
Политика
Зеленский выступил за увеличение количества военных США на Украине
01:38
Спорт
Российский теннисист Медведев одержал победу в финале US Open
01:32
Общество
Ярославская область стала регионом с самыми высокими тратами на ЖКУ
01:09
Общество
Финансист Ахмадеев рассказал, облагается ли налогом продажа овощей с огорода
01:03
Общество
Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму 14 сентября
00:42
Общество
Минприроды: в России найдут 500 месторождений полезных ископаемых к 2030 году
00:38
Общество
Глава Минтуризма Египта заверил туристов в сохранении цен на авиабилеты
00:37
Общество
Центр правовой помощи в цифровой среде создали для россиян
00:35
Общество
Российские семьи могут получить льготы на оплату ЖКУ до 2025 года
00:35
Общество
Французские виноделы из Шампани отказались от жалобы в ВТО на Россию
Все новости

Центр правовой помощи в цифровой среде создали для россиян
Общество
Центр правовой помощи в цифровой среде создали для россиян
pixabay.com

Москва, 13 сентября. Первый Центр правовой помощи в цифровой среде создали в России, специалисты будут бесплатно консультировать россиян, чьи персональные данные были использованы незаконно.

Юристы и IТ-специалисты начнут рассматривать обращения россиян уже в этом году, сообщила газете «Известия» первый заместитель гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Людмила Куровская. По ее словам, эксперты помогут гражданам правильно составлять исковые заявления по теме персональных данных для подачи в суд.

По ее словам, большинство россиян не представляют важность персональных данных и зачастую не вникают в документ, который предоставляют им для подписания на сайтах и в организациях. Закон защищает персональные данные граждан, но без поддержки самого человека он эффективно работать не будет, подчеркнула Куровская.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центр правовой помощи в цифровой среде создали для россиян
персональные данные интернет закон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru