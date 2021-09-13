Российские семьи могут получить льготы на оплату ЖКУ до 2025 года

Москва, 13 сентября. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ намерен внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи.

Информацию об этом сообщили в комитете в интервью «Известиям». В настоящее время расходы на оплату ЖКУ, превышающие норму, оплачиваются из бюджета регионов. Законопроект предполагает снижение порога до 18% с 2023 года и до 15% с 2025 года. Такая мера обеспечит возможность предоставления помощи еще более одному миллиону российских семей. Сейчас ее получают три миллиона.

По словам депутата Госдумы Ильи Осипова, при снижении минимальной доли расходов, региональным бюджетам понадобиться еще около 30 млрд рублей ежегодно. Сейчас на выплату сверхлимита уходит 70 млрд рублей. Однако, в настоящее время уже готовится решение, которое позволит осуществить поэтапный переход и сэкономить 25 млрд рублей, сказал первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Недавно, член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин прокомментировал идею скорректировать отопительные нормы в России, передает RT.