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Французские виноделы из Шампани отказались от жалобы в ВТО на Россию
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Французские виноделы из Шампани отказались от жалобы в ВТО на Россию
Общество
Французские виноделы из Шампани отказались от жалобы в ВТО на Россию
pixabay.com  /  jplenio

Москва, 13 сентября. Производители из Шампани отказались от намерения жаловаться в ВТО на Россию из-за бесперспективности спора, сообщил глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.

Эксперт в беседе с «Известиями» прокомментировал отмену рекомендации Межпрофессионального комитета вин Шампани (CIVC) приостановить поставки вина в России. Они возобновятся с 15 сентября.

CIVC признала, что российский рынок важен для производителей Шампаня, а также отказалась направлять в ВТО жалобу. Таким образом завершился конфликт, который начался с отказа французской Moet Hennessy ввозить свою продукцию в Россию. Производителю не понравилось, что на этикетке нужно указывать «игристое вино» вместо «шампанское».

Киселев отметил, что изготовители Шампани по всей видимости поняли, что перспектив у их жалобы в ВТО немного — прав компании никто не ущемлял. Российские потребители также не были против нововведения.

Ранее сообщалось, что российское шампанское вытесняет конкурентов на внутреннем рынке. Российская продукция не уступает по качеству зарубежной.

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вто игристое вино шампань
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