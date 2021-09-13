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Глава Минприроды Козлов прокомментировал реформу РОП
Общество
Глава Минприроды Козлов прокомментировал реформу РОП
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 13 сентября. Глава Минприроды Александр Козлов прокомментировал реформу расширенной ответственности производителя (РОП).

В рамках РОП все еще удавалось собирать с производителей товаров и упаковки лишь четыре млрд рублей в год на утилизацию. Козлов сообщил, что президент России Владимир Путин приказал к 2030 году снизить захоронение мусора на 50%. По его словам, при этом все отходы должны проходить 100% сортировку, передает РБК.

Козлов также добавил, что необходимо понимать и видеть историю этих продуктов до момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и остальные процессы. Глава Минприроды подчеркнул, что России нужно контролировать эту линию, потому что по отчетам ряда организаций с мировым именем наблюдается ситуация, как Москву обманывают, не стыдясь. Глава Минприроды отметил, что РОП является темой не сегодняшнего дня. Она давно развивается, поделился Козлов.

«Не надо каждый раз сажать нас в машину времени и отправлять обратно», — прокомментировал он.

Он подчеркнул, что правительство приняло концепт реформы еще в 2020 году. По его словам, ему предстоит провести более 20 встреч с бизнесом по этому поводу.

Козлов также недавно рассказал, почему скрывать лесные пожары в России бессмысленно. По его словам, космический мониторинг способен устанавливать отличия в данных «с точностью до 30%».

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