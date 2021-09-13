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Минфин: расходы превысят доходы в каждом четвертом регионе России
Экономика
Минфин: расходы превысят доходы в каждом четвертом регионе России
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

, 13 сентября. Выход из пандемии положительно повлиял на доходность регионов. Однако, несмотря на позитивную тенденцию, 25% регионов все равно покажут превышение расходов над доходами.

Итоги 2020 года показали менее радостный результат. На фоне кризиса расходы 67% регионов превышали доходы на 676,6 млрд рублей. Большая часть субъектов под конец года показала огромный дефицит. Об этом «Известиям» сообщил замминистра финансов Леонид Горнин.

«Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 трлн рублей — большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно. Дефицитных регионов — хотя мы понимаем, что это такой технический, чисто финансовый показатель — будет не больше 25% в целом», — добавил он.

Замминистра считает, что решать ситуацию необходимо с властями конкретных субъектов. Правительство отыщет необходимые источники и примет верные решения.

По информации «Известий», положительные прогнозы делаются во Владимирской области. Показатель доходов превысит запланированный уровень на 4,4%. Курская область демонстрирует еще более позитивные результаты, там это число равняется 16%. Власти Челябинской области также сообщают о хорошей динамике — по результатам 2021 года будет погашен запланированный дефицит. Однако не все регионы могут похвастаться такими успехами. В частности, Ленинградская и Томская области сообщили о возможном дефиците, который покрыть не получится.

Одним из способов повысить доходность является введенный цифровой налог. По подсчетам Минфина, ожидается пополнение бюджета в десятки миллионов рублей.

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Все новости / Экономика / Минфин: расходы превысят доходы в каждом четвертом регионе России
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