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Гидрометцентр спрогнозировал скорое окончание бабьего лета в Москве
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал скорое окончание бабьего лета в Москве
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 13 сентября. «Неклассическое бабье лето» подойдет к концу в понедельник, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В первый день недели жители столицы еще успеют насладиться теплым воздухом и солнцем. Погода будет соответствовать июльским значениям температуры в Москве и области, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

«Днем будет 22-24 градуса, ночь тоже будет теплая — 11–13 градусов», — отметил синоптик.

Также по Москве пройдет небольшой дождь, который завершит период бабьего лета, который в этом году отличился облачностью. Именно в понедельник атмосфере будет происходить перестройка, которая и приведет к заметным переменам, заключил Вильфанд.

Последние в 2021 году грозы накроют российскую столицу тоже 13 сентября. Начиная с 14 сентября столбики термометров покажут не более +18 градусов.

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погода москва бабье лето
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