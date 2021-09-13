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Высокоточным ракетам ЛМУР могут расширить сферу применения

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 00:53
Армия
Высокоточным ракетам ЛМУР могут расширить сферу применения
ПолитРоссия  /  Герман Парло

Москва, 13 сентября. Минобороны РФ прорабатывает вопрос оснащения управляемыми ракетами ЛМУР нескольких типов вертолетов и штурмовиков Су-25.

Малогабаритный боеприпас массой 100 кг оснащен мощной 25-киллограмовой боевой частью. Ракета имеет дальность полета до 14,5 км и отличается высокой точностью. Ракета предназначена для поражения различных наземных, в том числе бронированных, целей.

ЛМУР получат ударные и специальные варианты военно-транспортных вертолетов, в том числе Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан». Кроме того, легкая многоцелевая управляемая ракета (так называемое «изделие 305») рассматривается для вооружения штурмовиков Су-25, сообщает со ссылкой на источник в Минобороны России газета «Известия». Эксперты отмечают, что по массогабаритным характеристикам ЛМУР хорошо подходит для вооружения беспилотников «Орион».

Новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету показали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Огромным плюсом ЛМУР является то, что ракета способна атаковать не только стационарные, но и движущиеся цели.

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вооружение авиация лмур
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