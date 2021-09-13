Минпромторг не согласовал проект Минприроды о мусорной реформе в России

Москва, 13 сентября. Минпромторг раскритиковал законопроект Минприроды о Расширенной ответственности производителей (РОП) , который подразумевает создание единой системы учета отходов.

По словам замглавы Министерства промышленности и торговли Виктора Евтухова, с учетом ввода такой системы, есть риск резкого сокращения товарооборота. Законопроект предполагает, что бизнес-компании будут полностью ответственны за утилизацию выпущенных на рынок товаров и упаковки.

Минприроды предложило создать государственную систему учета отходов с 1 января 2024 года. Если компании не занесут в нее один из производимым продуктов, то он не сможет попасть в продажу. Принятие такой нормы может повлечь негативные последствия для российской экономики, а также нарушение всей товаропроизводящей цепи, сказал Евтухов в интервью «Известиям».

Однако Минприроды России опровергает опасения относительно дефицита товаров из-за мусорной реформы. В ведомстве указали, что ответственность за утилизацию отходов на производителях лежит уже более четырех лет, передает RT.