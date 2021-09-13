Минтруд предложил выплачивать отцам маткапитал с 2022 года в России

Москва, 13 сентября. Российские мужчины смогут получать маткапитал с 2022 года. Соответствующий законопроект поступит в правительство 29 сентября.

Также до конца года предложение представят в Госдуме. В бюджете на 2022 год уже предусмотрены расходы на эти цели в размере 10,46 млрд рублей. Большинство фракций парламента уже поддержали идею маткапитала для отцов. Об этом рассказали в минтруде «Известиям».

«В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданам РФ в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве», — сказано пояснении к законопроекту.

Мужчины смогут рассчитывать на маткапитал в том случае, если право женщины на господдержку прекратилось по основаниям, установленным законом. Например, если ребенок от суррогатной матери, и его родителем является только отец, а жена усыновляет ребенка, маткапитал получить нельзя. Законопроект позволит мужчинам в таком случае получить дополнительные меры господдержки.

Ранее сообщалось, что маткапитал увеличат на 20% в 2021 году в Белгородской области. Соответствующие изменения в социальный кодекс уже приняты. Выплата полагается женщинам, которые проживают по месту регистрации в регионе и рожают третьего или последующих детей.