Банки стали больше вкладывать в рекламу в 2021 году

Москва, 13 сентября. Банковские организации стали вкладывать больше денег в рекламу по итогам первого полугодия 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го года.

Семь из них потратили на эти цели большие суммы, чем в период до начала пандемии, передают «Известия». Райффайзенбанк увеличил эти расходы выросли вдвое (до 1,6 миллиардов рублей), у Совкомбанка они выросли на 89%, до 1,7 миллиардов, а у ГПБ — на 72%, до 1,9 миллиардов.

Главная причина такой тенденции — попытка сохранить темпы роста операций и прибыли в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения уровня инфляции, считает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. В стремлении найти клиентов организации используют все более агрессивные меры.

Недавно ЦБ рассказал, на что нужно обращать внимание при оформлении страховки ипотеки. Очень тщательно следует изучить дополнительные условия, среди которых могут затесаться сторонние услуги, вроде страхования жизни и здоровья.