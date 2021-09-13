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Глава Минприроды оценил возможность скрыть лесные пожары в России
Общество
Глава Минприроды оценил возможность скрыть лесные пожары в России
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 13 сентября. Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, почему скрывать лесные пожары в России бессмысленно.

В интервью РБК министр ответил на вопрос о том, удалось ли исправить ситуацию с занижением данных о лесных пожарах в Якутии и Иркутской области. Козлов отметил, что регионы «разобрались с цифрами». По его словам, были приняты решения, в том числе кадровые.

Козлов подчеркнул, что «скрывать пожары бессмысленно», так как системы космического мониторинга способны выявлять расхождения в данных «с точностью до 30%». Проверка по снимкам высокого разрешения позволяет повысить точность до 7%, уточнил глава Минприроды.

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