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Криминалист Максимов усомнился в возможности отравления арбузом насмерть
Общество
Криминалист Максимов усомнился в возможности отравления арбузом насмерть
pexels.com  /  Any Lane

Москва, 13 сентября. Смертельное отравление арбузом возможно, если умышленно ввести в ягоду яд, считает криминалист Сергей Максимов.

Отравиться насмерть самим арбузом очень трудно, такая вероятность очень мала, сообщил эксперт по данным «Известий». Такое заявление прозвучало на фоне недавней смерти двоих человек, отведавших арбуз. Следственный комитет, Роспотребнадзор и прокуратура расследуют обстоятельства инцидента.

Пока что считается, что токсины содержались в стройматериалах, которые использовались при капремонте здания, а также яд против насекомых — им обрабатывали торговый зал супермаркета «Магнит». Завсектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов предположил, что на поверхности ягоды могло оказаться отравляющее вещество, введенного кем-либо из злого умысла. Такого же мнения придерживается доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин, который считает, что арбуз был отравлен.

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отравление яд арбуз
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