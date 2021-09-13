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Apple в ближайшее время представит MacBook Pro на новом ARM процессоре
Технологии
Apple в ближайшее время представит MacBook Pro на новом ARM процессоре
pixabay.com

Купертино, 13 сентября. Американская компания Apple в скором времени сделает анонсы своих новых продуктов. Одним из самых ожидаемых является новый MacBook Pro на собственном ARM процессоре M1X.

Уже в этот вторник, 14 сентября, компания проведет свою первую осеннюю онлайн-презентацию. Ожидается, что она будет посвящена новым смарт-часам компании Apple Watch Series 7 и смартфону iPhone 13. Однако новый ноутбук купертиновцы, вероятно, покажут на отдельной презентации, которая состоится уже через несколько недель, сообщает портал 9to5mac.

Новые MacBook Pro должны поставляться в 14- и 16-дюймовых версиях с дисплеями miniLED, улучшенным чипом компании M1, а также лишиться сенсорной панели Touch Bar. Кроме этого, у ноутбуков ожидают более плоский дизайн, схожий с последними моделями iPhone 12, iPad Pro и iMac. Представят новые MacBook Pro Apple, предположительно, в октябре.

Инсайдерские источники сообщали, что первые среди оформивших предзаказ на iPhone 13 получат в подарок зарядное устройство. Начало продаж новой модели iPhone ожидается 24 сентября.

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Все новости / Технологии / Apple в ближайшее время представит MacBook Pro на новом ARM процессоре
apple анонс macbookpro
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