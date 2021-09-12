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«Все равно мы все славяне»: Песков заявил о братстве украинцев и русских
Политика
«Все равно мы все славяне»: Песков заявил о братстве украинцев и русских
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 12 сентября. Приятельские отношения между народами Украины и России еще не потеряны окончательно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он считает, что сейчас отношения с Украиной складываются не лучшим образом. Однако народы имеют общее прошлое и не могут забыть про свои родственные связи.

«Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию, но все равно мы все славяне и, действительно, родственники», — объяснил Песков в интервью на белорусском канале ОНТ.

Дружеские отношения россиян поддерживаются и с другим братским народом — белорусами. Пресс-секретарь президента считает, что существует вероятность объединения политических систем обоих государств. По его словам, интеграция Москвы и Минска возможна, если это решение будет принято со вниманием к интересам обеих стран.

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украина россия песков родство
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