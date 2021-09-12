Жилой дом частично разрушился из-за взрыва в пригороде Атланты в США

Атланта, 12 сентября. Часть жилого дома обрушилась в результате взрыва в пригороде Атланты (штат Джорджия, США), очевидцы сообщают о пострадавших.

Сообщение о взрыве в жилом комплексе Arrive поступило экстренным службам около 13:30 (20:30 по московскому времени), сообщает со ссылкой на управление полиции города Данвуди портал Waff 48. Судя по фото с места происшествия, полностью разрушена часть здания. Причина взрыва устанавливается, уточнили в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, в результате взрыва был разрушен лизинговый офис. На месте происшествия видели истекающих кровью людей, которых извлекали из-под завалов. Официальные данные о погибших и пострадавших не поступали.

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