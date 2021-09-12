Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 00:27
00:25
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал скорое окончание бабьего лета в Москве
00:24
Общество
Роспотребнадзор назвал доминирующий штамм коронавируса в России
00:24
Армия
Высокоточным ракетам ЛМУР могут расширить сферу применения
00:22
Общество
Минпромторг не согласовал проект Минприроды о мусорной реформе в России
00:19
Экономика
Минтруд предложил выплачивать отцам маткапитал с 2022 года в России
00:18
Общество
Банки стали больше вкладывать в рекламу в 2021 году
00:14
Общество
Глава Минприроды оценил возможность скрыть лесные пожары в России
00:10
Общество
Криминалист Максимов усомнился в возможности отравления арбузом насмерть
00:06
Технологии
Apple в ближайшее время представит MacBook Pro на новом ARM процессоре
00:02
Общество
Психолог Ульянова объяснила, как возраст влияет на заключение брака
Все новости

Жилой дом частично разрушился из-за взрыва в пригороде Атланты в США
Происшествия
Жилой дом частично разрушился из-за взрыва в пригороде Атланты в США
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Атланта, 12 сентября. Часть жилого дома обрушилась в результате взрыва в пригороде Атланты (штат Джорджия, США), очевидцы сообщают о пострадавших.

Сообщение о взрыве в жилом комплексе Arrive поступило экстренным службам около 13:30 (20:30 по московскому времени), сообщает со ссылкой на управление полиции города Данвуди портал Waff 48. Судя по фото с места происшествия, полностью разрушена часть здания. Причина взрыва устанавливается, уточнили в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, в результате взрыва был разрушен лизинговый офис. На месте происшествия видели истекающих кровью людей, которых извлекали из-под завалов. Официальные данные о погибших и пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что экономические потери Соединенных Штатов от терактов 11 сентября 2001 года превышают 200 млрд долларов в перерасчете на курс 2021 года. Ущерб от террористических атак в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании был оценен в 55 млрд долларов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жилой дом частично разрушился из-за взрыва в пригороде Атланты в США
сша взрыв атланта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru