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Песков заявил, что враги России и Белоруссии не сидят сложа руки
Политика
Песков заявил, что враги России и Белоруссии не сидят сложа руки
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 12 сентября. Россия и Белоруссия имеет много недоброжелателей и врагов, которые не сидят сложа руки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у двух стран хватает не просто недоброжелателей, но и врагов. Песков также объяснил смысл Союзного государства. Он отметил, что суть не в объединении стран, а в улучшении жизни как россиян, так и белорусов. Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заинтересованы в хороших отношениях с Евросоюзом, заявлял Песков. По его словам, лидеры двух стран намерены выстраивать диалог с руководством ЕС, но для этого нужна политическая воля Брюсселя. Пресс-секретарь отметил, что он убежден в этом.

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