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Спасатели достали всех пострадавших из-под обломков L-410 под Иркутском

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 23:35
Происшествия
Спасатели достали всех пострадавших из-под обломков L-410 под Иркутском
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin

Иркутск, 12 сентября. Спасатели достали всех людей, которые оказались под завалами рухнувшего самолета L-410. Авиакатастрофа произошла в Иркутской области.

Соответствующей информацией поделился источник ФАН. В данный момент почти всех пострадавших загрузили на лодки. Лишь двое остались на острове. Остальных людей доставляют в больницу. В результате жертвами происшествия стали четыре человека. Количество пострадавших составляет 12 человек.

На место падения самолета ранее прибыл борт с реаниматологами медицинских катастроф. Медики ознакомятся с травмами людей и займутся их распределением по медучреждениям.

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самолет крушение l-410
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