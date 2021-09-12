Россия может отказаться от базы на Красном море ввиду коррупции в правительстве Судана

Москва, 12 сентября. Немыслимая коррупция в правительстве Судана и растраты со стороны кабмина восточноафриканской страны могут стать причиной отказа РФ от строительства базы на берегу Красного моря. Об этом ФАН заявил политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Москва не намерена платить Судану за возможность создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ. Так источник, близкий к Кремлю, прокомментировал ФАН информацию о желании Хартума получить от РФ «экономическую помощь» в обмен на пятилетнюю аренду территорий.

«Россия не собирается платить Судану за размещение базы в Порт-Судане. Предложение от правительства Хамдока уже озвучивалось российской стороне и мы сообщили, что ни о какой торговле не может быть и речи. На данный момент РФ не планирует разворачивать базу в Порт-Судане», - заявил источник ФАН.

Дмитрий Захаров рассказал, что в настоящее время создание российского объекта на берегу Красного моря маловероятно ввиду предложений правительства восточноафриканской страны.

«Мы видим на лицах многих стран настоящий ужас от немыслимой коррупции и растрат инвестиций других государств в Судане. Соответственно и у правительства России на этом фоне сейчас нет желания вкладываться в такой проект», - заявил он.

По словам эксперта, партнеры Судана находятся в ожидании перемен в Хартуме, в том числе и Россия, поскольку Москве нужны стабильные деловые отношения в Африке.