Реаниматологи прибыли на место крушения L-410 под Иркутском

Иркутск, 12 сентября. Борт с реаниматологами центра медицинских катастроф прибыл на место совершившего жесткую посадку самолета L-410 в Иркутской области.

Врачи будут принимать пострадавших в больнице поселка Магистральный. Там врачи ознакомятся с травмами пассажиров и займутся распределением поступивших пациентов, передает источник Федерального агентства новостей.

Спасателям удалось извлечь из обломков деформированного воздушного судна десять человек. Операция затрудняется труднодоступностью территории, где приземлился самолет: вертолету МЧС негде опуститься, и пострадавших перевозят на лодках. Известно, что жертвами трагедии стали четверо пассажиров, в том числе один из пилотов.