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Реаниматологи прибыли на место крушения L-410 под Иркутском

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 22:50
Происшествия
Реаниматологи прибыли на место крушения L-410 под Иркутском
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Иркутск, 12 сентября. Борт с реаниматологами центра медицинских катастроф прибыл на место совершившего жесткую посадку самолета L-410 в Иркутской области.

Врачи будут принимать пострадавших в больнице поселка Магистральный. Там врачи ознакомятся с травмами пассажиров и займутся распределением поступивших пациентов, передает источник Федерального агентства новостей.

Спасателям удалось извлечь из обломков деформированного воздушного судна десять человек. Операция затрудняется труднодоступностью территории, где приземлился самолет: вертолету МЧС негде опуститься, и пострадавших перевозят на лодках. Известно, что жертвами трагедии стали четверо пассажиров, в том числе один из пилотов.

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самолет крушение l-410
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