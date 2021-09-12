Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 22:56
22:50
Весь мир
Полиция в Перу привела сотрудников в боеготовность после смерти лидера «Сендеро луминосо»
22:49
Происшествия
Реаниматологи прибыли на место крушения L-410 под Иркутском
22:45
Общество
Жители МО Светлановское рассказали Шугалею о насущных проблемах района
22:30
Общество
Москвичи постигают философию с помощью гигантских зеркальных матрешек
22:24
Происшествия
Спасатели достали десять человек из-под обломков L-410 под Иркутском
22:20
Общество
Нарколог Казанцев предупредил Стаса Пьеху об опасности срыва
22:04
Весь мир
Россия не собирается платить Судану за размещение базы на берегу Красного моря
22:00
Общество
«Улыбнитесь городу»: Москва отметила 874-й день рождения
21:53
Весь мир
«Талибан» настаивает на раздельном обучении в образовательных учреждениях
21:52
Весь мир
Пара из Нигерии встретилась в ливийском центре для мигрантов после 5 лет разлуки
Все новости

Жители МО Светлановское рассказали Шугалею о насущных проблемах района
Общество
Жители МО Светлановское рассказали Шугалею о насущных проблемах района
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 12 сентября. Жители муниципального округа Светлановское встретились с российским социологом Максимом Шугалеем и пожаловались на бездействие управляющей компании.

Жители Выборгского района выразили обеспокоенность отсутствием контроля за чистотой района. По словам горожан, главное проблемой является нехватка мест для выгула домашних животных, а также отсутствие специальных урн для их отходов, передает «Главный региональный».

Также жители МО пожаловались на огромное количество кошек, которое неустанно растет. Дело в том, что горожане вынуждены самостоятельно убирать за ними в подвалах, на детских площадках и в подъездах. При этом остается открытым вопрос отсутствия уборщиц в районе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители МО Светлановское рассказали Шугалею о насущных проблемах района
жители шугалей светлановское
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru