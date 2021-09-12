Жители МО Светлановское рассказали Шугалею о насущных проблемах района

Санкт-Петербург, 12 сентября. Жители муниципального округа Светлановское встретились с российским социологом Максимом Шугалеем и пожаловались на бездействие управляющей компании.

Жители Выборгского района выразили обеспокоенность отсутствием контроля за чистотой района. По словам горожан, главное проблемой является нехватка мест для выгула домашних животных, а также отсутствие специальных урн для их отходов, передает «Главный региональный».

Также жители МО пожаловались на огромное количество кошек, которое неустанно растет. Дело в том, что горожане вынуждены самостоятельно убирать за ними в подвалах, на детских площадках и в подъездах. При этом остается открытым вопрос отсутствия уборщиц в районе.