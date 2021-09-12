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Полиция в Перу привела сотрудников в боеготовность после смерти лидера «Сендеро луминосо»
Весь мир
Полиция в Перу привела сотрудников в боеготовность после смерти лидера «Сендеро луминосо»
twitter.com  /  @PoliciaPeru

Лима, 12 сентября. Полиция Перу приведена в состояние боевой готовности из-за смерти лидера перуанской группировки «Сендеро луминосо» (Сияющий путь) Абимаэля Гусмана Рейносо. Правоохранители опасаются возможных демонстраций и терактов.

Решение о чрезвычайном положении принял генерал Национальной полиции Перу Хорхе Ангуло Техада. Он разослал в департаменты соответствующее предупреждение и обязал держать персонал в состоянии боевой готовности на случай возможных правонарушений.

«Руководители полицейских подразделений должны оставаться в состоянии абсолютной боевой готовности после получения данного приказа. Необходимо предотвратить возможные нарушения общественного порядка: демонстрации, протесты, беспорядки, нападения и др. А также держать весь свой персонал в состоянии ответить на любую возможную угрозу», — говорится в обращении.

Генерал также отметил, что любая публичная демонстрация поддержки группировки «Сендеро луминосо» будет считаться преступлением по аналогии с защитой терроризма, а «любое лицо, совершившее это, будет арестовано».

Сияющий путь

11 сентября в возрасте 86 лет скончался бывший лидер маоистской группировки «Сендеро луминосо» Абимаэль Гусман Рейносо. Организация признана в Перу террористической. Она была основана в 1960-х годах, а в 1980-х перешла к вооруженной партизанской борьбе с государством. В результате жестоких расправ, нападений и взрывов погибли порядка 30 тыс. человек. Гусман долгое время был самым разыскиваемым человеком в Перу, пока его не схватили 12 сентября 1992 года. Он был приговорен к пожизненному заключению.

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полиция перу режим повышенной готовности
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