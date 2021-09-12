Нарколог Казанцев предупредил Стаса Пьеху об опасности срыва

Москва, 12 сентября. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев предупредил певца Стаса Пьеху о риске возвращения к опасным привычкам прошлого.

Исполнитель давно и откровенно рассказывает, что в прошлом столкнулся с наркотической и алкогольной зависимостями. Артисту понадобилось более 20 лет, чтобы справиться с пагубными привычками. В День трезвости Пьеха опубликовал в Instagram развернутый пост, напомнив поклонникам, что выход есть всегда.

Однако для избавления от зависимости одного желания недостаточно, предупредил Казанцев. Нужно работать над собой, иначе все плохо закончится.

«Вообще, завязка — это ремиссия. Если он будет посещать анонимные группы, выполнять эти 12 шагов, проходить соответствующую терапию, то это, разумеется, будет пожизненно», — заявил врач.

По словам специалиста, удержать себя на одних волевых качествах чрезвычайно сложно. Зависимый человек должен понимать, что ему нельзя прекращать работать над собой, поскольку привычки никогда его не отпустят.

Ранее Пьеха признался, что несколько лет назад едва не умер от инфаркта, к которому привела наркотическая зависимость. Употреблять он начал в юном возрасте.