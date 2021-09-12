Спасатели достали десять человек из-под обломков L-410 под Иркутском

Иркутск, 12 сентября. Спасателям удалось достать десять человек из-под обломков самолета L-410, который потерпел крушение в Иркутской области.

Осталось вытащить из-под обломков воздушного судна еще двоих человек. Соответствующей информацией поделился источник Федерального агентства новостей. Жертвами крушения самолета стали четыре человека. Спасатели вывозят пострадавших людей на лодках.

В результате авиакатастрофы скончался один из пилотов самолета. Второй находится в тяжелом состоянии. На борту воздушного судна находились 14 человек. L-410 жестко приземлился в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.