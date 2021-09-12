Россия не собирается платить Судану за размещение базы на берегу Красного моря

Москва, 12 сентября. Россия не намерена платить Судану за возможность создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ на берегу Красного моря. Об этом ФАН сообщил источник, близкий к Кремлю.

Ранее источник в военном ведомстве восточноафриканской страны рассказал РИА Новости, что власти желают внести правки в соглашение о возведении российского объекта в Порт-Судане.

В обмен на пятилетнюю аренду Хартум рассчитывает получить от РФ экономическую помощь. По прошествии упомянутого срока суданская сторона рассматривает возможность заключения контракта, рассчитанного на 25 лет.

«Россия не собирается платить Судану за размещение базы в Порт-Судане. Предложение от правительства Хамдока уже озвучивалось российской стороне и мы сообщили, что ни о какой торговле не может быть и речи. На данный момент РФ не планирует разворачивать базу в Порт-Судане», - заявил источник ФАН.

Экспертное сообщество связывает нынешнюю позицию Москвы с вездесущей коррупцией в высших эшелонах правительства в Хартуме. Так, ряд международных партнеров Судана уже заморозил свои проекты из-за бесперспективности договоренностей с кабмином Абдаллы Хамдока.