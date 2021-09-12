Пара из Нигерии встретилась в ливийском центре для мигрантов после 5 лет разлуки

Триполи, 12 сентября. Сайт InfoMigrants, специализирующийся на вопросах миграции, опубликовал историю пары из Нигерии, которая после пятилетней разлуки встретилась в одном из ливийских лагерей содержания беженцев.

В отчете сообщается, что супруги, решившие отправиться в Европу в разное время, попали в руки безжалостных контрабандистов и подверглись жестокому обращению на территории североафриканской страны. Молодые люди снова встретились в одном из центров приема, действующего при поддержке ООН и организации «Врачи без границ».

Речь идет о 23-летней Халиме Уильям и ее муже Марке. Чтобы добраться до Ливии, девушка пересекла пустыню из Нигерии. Однако ей не удалось достичь берегов Европы. Попав в руки преступной группы, она вынужденно занялась проституцией. Что касается ее 27-летнего супруга, то его арестовали и подвергли жестокому обращению. В конечном итоге они оба нашли убежище в одном из немногих безопасных центров приема в городе Бани Валид, примерно в 200 км к югу от Триполи.

«История нигерийской пары —один из многих примеров опасностей, с которыми сталкиваются мигранты, оказавшиеся в ловушке в Ливии —стране, где после падения режима Муаммара Каддафи продолжаются хаос и насилие», —подчеркивается в статье.

По данным ООН, количество людей, пытающихся пересечь североафриканское государство, чтобы добраться до Европы, в этом году снова увеличилось. Согласно оценкам Международной организации по миграции (МОМ), в настоящее время в Ливии зарегистрировано более 500 тыс. искателей убежища, многие из которых попадают в плен к контрабандистам.

Супруги из Нигерии пережили много трудностей. Муж Халимы Марк впервые покинул Нигерию в 2016 году. Когда он прибыл в Бани Валид, вооруженные люди сначала арестовали его и удерживали в течение семи месяцев, требуя выкуп. Затем молодой человек устроился работать на стройку. Халима же прибыла в Ливию в 2018-м, чтобы продолжить путешествие вместе с избранником. Однако по приезде в Триполи Халиму, по ее словам, «продал друг». Девушку использовали для занятия проституцией, конфисковав мобильный телефон и оставив тем самым без связи с родственниками. Четыре месяца спустя ей удалось сбежать и добраться до центра приема мигрантов в Бани Валиде, где и произошло судьбоносное воссоединение.

«Я обняла его, поцеловала и начала плакать, и он тоже плакал», —рассказала Халима журналистам.

Согласно отчету, пара все еще надеется добраться до Италии. Лагерь, в котором находятся молодые люди, обеспечивает питание и медицинскую помощь и финансируется за счет пожертвований населения. Центр работает с 2015 года. В настоящее время в нем пребывают 12 мигрантов. Его основатель Хусейн бен Гараса утверждает, что хотел «проявить истинное милосердие» к ливийцам и гражданам Бани Валид и подтвердить, что это «город щедрости и гостеприимства».

Попадание в безопасное место в этой североафриканской стране можно назвать счастливым случаем для мигрантов. Лишь малой доле людей удается добраться в конечном итоге до берегов Европы. Чаще искатели убежища либо не доплывают, погибая в водах Средиземного моря, либо насильно возвращаются на территорию Ливии, где их ожидает безрадостная перспектива. Международные правоохранительные организации регулярно публикуют доклады о бесчеловечных условиях и унижениях, которым подвергаются беженцы в местных центрах содержания.