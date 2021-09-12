Количество погибших при авиакатастрофе под Иркутском выросло до четырех

Иркутск, 12 сентября. Количество жертв во время падения самолета L-410 в Иркутской области увеличилось до четырех человек.

Один из пилотов воздушного судна находится в состоянии шока. Также сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое. Второй пилот самолета стал жертвой происшествия. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

Воздушное судно перевозило 14 человек. Самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. Авиакатастрофа произошла в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.

Спасателям приходится вывозить пострадавших во время авиакатастрофы на лодках. Всех госпитализируют для обследования в краевую больницу. Пятерых из них нужно доставлять на носилках.