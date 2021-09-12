Спасатели вынуждены вывозить на лодках пострадавших в крушении L-410 под Иркутском

Иркутск, 12 сентября. Всех без исключения пострадавших при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области доставят в больницу, сообщает источник ФАН.

Пострадавших доставят на обследование в краевую больницу. Пятерых их них необходимо доставлять на носилках.

Источник ФАН отмечает, что крушение случилось в труднодоступной местности. Пассажиров вывозят с места происшествия на лодках. Вертолет не может приземлиться рядом.

Самолет L-410, перевозивший 14 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области. Инцидент произошел в 4 км от населенного пункта Казачинское. На борту находились 14 человек, среди которых двое — члены экипажа. Источник ФАН подтвердил информацию о трех погибших.