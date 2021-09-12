Источник подтвердил информацию о трех погибших при падении L-410 под Иркутском

Иркутск, 12 сентября. Трое человек погибли при крушении самолета L-410 в иркутской области.

Три человека стали жертвами крушения воздушного судна недалеко от села Казачинское. Сообщается о пяти травмированных, но не всех достали из-под обломков. Эту информацию подтвердил источник ФАН.

Ранее самолет L-410, перевозивший 14 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области. Инцидент произошел в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. Самолет вылетел из Иркутска. На борту находились 14 человек, среди которых два члена экипажа.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области. Также было опубликовано первое видео с места происшествия. Обломки воздушного судна были обнаружены в двух километрах от села Казачинское — на острове.