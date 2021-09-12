Опубликовано первое видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском

Иркутск, 12 сентября. Опубликованы первые кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области.

Обломки воздушного судна были обнаружены в двух километрах от села Казачье — на острове. Видео с места происшествия опубликовал источник LifeShot.

По предварительным данным, при крушении самолета погибли два человека. Скорее всего, это оба пилота. Также известно о нескольких раненых, которых придавило обломками самолета.

Ранее самолет L-410, перевозивший 14 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области. Инцидент произошел в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. Самолет вылетел из Иркутска. На борту находились 14 человек, среди которых два члена экипажа.

Экипаж самолета L-410 не сообщал о проблемах на борту перед жесткой посадкой. По предварительным данным, в экстренную службу дозвонилась пассажирка.