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Внук Пугачевой показал свой график на время съемок в шоу «Ледниковый период»
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой показал свой график на время съемок в шоу «Ледниковый период»
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 12 сентября. Музыкант Никита Пресняков присоединился к участию в проекте «Ледниковый период», Внук певицы Аллы Пугачевой признался, что стал слишком много работать на волне популярности.

Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков завоевывает российское телевидение благодаря участию в популярных проектах. Так, совсем скоро зрители смогу увидеть музыканта в передаче «Ледниковый период» — ради тренировок артист нашел место в плотном графике.

На этом фоне музыкант неожиданно вспомнил, что столкнулся с обвинениями в безделии. Пресняков продемонстрировал свое расписание в ответ на острые комментарии в Instagram.

«Кто-то пишет мне «бездельник». Я тем временем: 1. Почти каждый день тренировки к «Ледниковому периоду», ну и эфиры к нему. 2. Почти каждый день репетиции с утра до вечера в Губернском театре», — поделился музыкант.

Пресняков также отметил, что успевает вести трансляции на платформе Twitch. Кроме того, он пишет музыку для нового альбома, и уже почти готов представить сингл из будущей премьеры. По словам звезды, он рад загруженному расписанию, несмотря на отсутствие личного времени.

Помимо «Ледникового периода», Пресняков бросил себе вызов в проекте «Фактор страха». Недавно артист поджег руку ради очередного экстремального испытания.

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