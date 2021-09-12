Аналитик Литовкин: полный цикл производства танков сделал Россию лидером в отрасли

Санкт-Петербург, 12 сентября. Возможности оборонных предприятий и достижения инженеров делают Россию мировым лидером в области танкостроения, заявил военный аналитик Дмитрий Литовкин.

В комментарии изданию «Народные Новости» он подчеркнул, что Россия обладает полным циклом производства бронетехники, начиная от боеприпаса и заканчивая готовым изделием.

«Россия также является одним из мировых лидеров по экспорту подобной продукции», — отметил он.

Кроме того, Литовкин назвал революционное достижение России в танкостроении. Речь о машине нового поколения Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Танк не имеет аналогов в мире. Он сформировал тренд мирового масштаба, но пока Запад лишь пытается догнать Россию в данной области.

«Если же говорить именно про "Армату", то это гусеничная платформа, на основе которой будет создано целое семейство боевых машин: тяжелая БМП, машина огневой поддержки танков, по типу "Терминатора". На базе данной гусеничной платформы также созданы инженерные машины, которые помогают танкам более свободно действовать на поле боя», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что конструкторы оснастили комплекс активной защиты «Афганит» для танка «Армата» радаром с дополнительной активной фазирующей решеткой. Это позволило обеспечить высокий уровень обороноспособности машины.