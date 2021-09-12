Лукашенко обвинил главу Евросовета в намерении надавить на него через Путина

Минск, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил главу Евросовета Шарля Мишеля в попытках надавить на него через российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил сам политик.

Белорусский лидер сообщил, что Шарль Мишель звонил Путину с просьбой надавить на него. Президент России поинтересовался, как он это сделает и назвал Белоруссию самостоятельным государством. Такой комментарий Лукашенко дал журналистам на полигоне Обуз-Лесновский, где проходят учения «Запад-2021».

«Почему вы не хотите с ним сам переговорить?» — цитирует белорусский лидер стенограмму разговора Путина и Мишеля.

Президент России поинтересовался, разговаривает ли глава европейской дипломатии с представителями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Мишель ответил, что талибы контролируют Афганистан.

«А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?» — доложил глава республики следующий вопрос Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допустил гипотетическое объединение политических систем России и Белоруссии. По его словам, этот шаг должен отвечать интересам обеих сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.