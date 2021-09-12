Колумбия обвинила группировку ELN в убийстве военных на границе с Венесуэлой

Араукита, 12 сентября. Члены леворадикальной группировки «Армия национального освобождения» (ELN) напали на колумбийских военных рядом с городом Араукита, на границе с Венесуэлой. Партизаны были вооружены пулеметами, ружьями и взрывчаткой, сообщило издание La Jornada San Luis.

Ataque del #ELN en frontera de Colombia y Venezuela deja 5 muertos https://t.co/mHiquwxoaV pic.twitter.com/HiyhN2LEJP — La Jornada San Luis (@JornadaSanLuis) September 12, 2021

Нападение произошло утром в субботу. В результате погибли пятеро военных, еще шестеро получили ранения и один числился пропавшим без вести. О пострадавших со стороны боевиков не сообщалось.

Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования родственникам погибших и обвинил в случившемся Венесуэлу.

«Мы сожалеем и осуждаем подлое террористическое нападение на взвод наших военных в Арауке. Убийство и ранение наших героев причиняет нам боль. Речь, очевидно, идет об акте ELN и диссидентов FARC, запланированном из Венесуэлы», — написал он у себя в Twitter.

Lamentamos y condenamos el cobarde ataque terrorista contra un pelotón de nuestro @COL_EJERCITO en Arauca. Nos duele el asesinato y lesión de varios de nuestros héroes. Esto, claramente, se trata de un acto entre Eln y las disidencias de las Farc planificado desde Venezuela. — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) September 11, 2021

Мадуро против Дуке

Правительство Колумбии уже не раз обвиняло президента Венесуэлы Николаса Мадуро в предоставлении убежища и покровительстве военизированных повстанческих группировок, таких как ELN и FARC. Однако официальный Каракас это отрицает.

Ситуация между странами вновь обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Такие страны, как США и Колумбия, признали его временным главой республики. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами. В его поддержку высказались лидеры России, Китая, Кубы, Белоруссии и других стран.