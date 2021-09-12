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Колумбия обвинила группировку ELN в убийстве военных на границе с Венесуэлой
Весь мир
Колумбия обвинила группировку ELN в убийстве военных на границе с Венесуэлой
twitter.com  /  Пресс-служба президента Колумбии

Араукита, 12 сентября. Члены леворадикальной группировки «Армия национального освобождения» (ELN) напали на колумбийских военных рядом с городом Араукита, на границе с Венесуэлой. Партизаны были вооружены пулеметами, ружьями и взрывчаткой, сообщило издание La Jornada San Luis.

Нападение произошло утром в субботу. В результате погибли пятеро военных, еще шестеро получили ранения и один числился пропавшим без вести. О пострадавших со стороны боевиков не сообщалось.

Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования родственникам погибших и обвинил в случившемся Венесуэлу.

«Мы сожалеем и осуждаем подлое террористическое нападение на взвод наших военных в Арауке. Убийство и ранение наших героев причиняет нам боль. Речь, очевидно, идет об акте ELN и диссидентов FARC, запланированном из Венесуэлы», — написал он у себя в Twitter.

Мадуро против Дуке

Правительство Колумбии уже не раз обвиняло президента Венесуэлы Николаса Мадуро в предоставлении убежища и покровительстве военизированных повстанческих группировок, таких как ELN и FARC. Однако официальный Каракас это отрицает.

Ситуация между странами вновь обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Такие страны, как США и Колумбия, признали его временным главой республики. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами. В его поддержку высказались лидеры России, Китая, Кубы, Белоруссии и других стран.

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