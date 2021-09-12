Губернатор Иркутской области дозвонился до пассажиров самолета L-410

Иркутск, 12 сентября. Глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что ему удалось поговорить с пассажиркой, которая находилась в салоне самолета, совершившего жесткую посадку в тайге.

Руководитель региона уточнил, что из Иркутска на помощь пассажирам и экипажу экстренно севшего лайнера вылетел спасательный вертолет Ми-8 с начальником территориального МЧС на борту.

«Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолёта. Конструкция самолёта деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно, все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — говорится в сообщении губернатора, опубликованном на сайте правительства региона.

Все произошло вечером в воскресенье, 12 сентября. Двухмоторный пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в нескольких километрах от населенного пункта Казачинское, а после загорелся. На борту находились 16 человек — 14 пассажиров и два члена экипажа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили о погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском.