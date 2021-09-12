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Главную награду фестиваля сериалов «Пилот» получил «Солдаут»

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 21:00
Общество
Главную награду фестиваля сериалов «Пилот» получил «Солдаут»
Prt Scr youtube.com  /  КИНОФЕСТИВАЛЬ ПИЛОТ

Иваново, 12 сентября. Российский фестиваль сериалов «Пилот» завершился в Иваново, где проходил уже третий год. Жюри назвало победителя, которым стал «Солдаут».

В программу этого года входили 15 проектов, в числе которых «Товарищ майор» режиссера Бориса Хлебникова, мистический триллер «Пропавшая» кинематографиста Вадима Перельмана и многие другие.

Судьи решили отдать главный приз конкурса «Солдауту» Ивана Плечева. В драмедии главную роль рэпера исполнил актер Глеб Калюжный. В зрительском голосовании победу одержал проект Рустама Ильясова «Стрим».

В этом году оценивали качество фильмов жюри во главе с актером Юрием Стояновым. Выбирать победителей ему помогали коллеги Сергей Бурунов, Кристина Асмус и другие.

Тем временем в Италии на этих выходных завершился Венецианский кинофестиваль, победителем которого и обладателем статуэтки «Золотого льва» стал фильм «Событие».

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кино пилот солдаут
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