Главную награду фестиваля сериалов «Пилот» получил «Солдаут»

Иваново, 12 сентября. Российский фестиваль сериалов «Пилот» завершился в Иваново, где проходил уже третий год. Жюри назвало победителя, которым стал «Солдаут».

В программу этого года входили 15 проектов, в числе которых «Товарищ майор» режиссера Бориса Хлебникова, мистический триллер «Пропавшая» кинематографиста Вадима Перельмана и многие другие.

Судьи решили отдать главный приз конкурса «Солдауту» Ивана Плечева. В драмедии главную роль рэпера исполнил актер Глеб Калюжный. В зрительском голосовании победу одержал проект Рустама Ильясова «Стрим».

В этом году оценивали качество фильмов жюри во главе с актером Юрием Стояновым. Выбирать победителей ему помогали коллеги Сергей Бурунов, Кристина Асмус и другие.

Тем временем в Италии на этих выходных завершился Венецианский кинофестиваль, победителем которого и обладателем статуэтки «Золотого льва» стал фильм «Событие».