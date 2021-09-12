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Экипажи Су-24 помогли Северному флоту отразить нападение «противника» в ходе учений
Армия
Экипажи Су-24 помогли Северному флоту отразить нападение «противника» в ходе учений
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin

Североморск, 12 сентября. Подразделения Северного флота РФ при поддержке фронтовых бомбардировщиков Су-24 отразили нападение условного противника в ходе учений в Мурманской области.

В сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства говорится, что учения с боевой стрельбой из всех видов вооружения проводились на полигоне в Печенгском районе. Отмечается, что танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация» были задействованы в основном эпизоде маневров, в ходе которого отрабатывалось отражение удара условного противника, попытавшегося перейти в наступление на Кольском полуострове.

Подчеркивается, что находившимся в обороне подразделениям поддержку оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота. Самолеты наносили бомбовые удары по наступающим силам неприятеля.

Ранее сообщалось, что танкисты ЮВО уничтожили бронетехнику условного противника в ходе учений на полигоне Дзарцем. Маневры проходили на территории Южной Осетии.

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су-24 учения северный флот
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