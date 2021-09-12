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Политолог Погребинский объяснил слова Зеленского о «войне» страхом перед Путиным
Политика
Политолог Погребинский объяснил слова Зеленского о «войне» страхом перед Путиным
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о «войне» на фоне боязни перед российским коллегой Владимиром Путиным, уверен политолог Михаил Погребинский.

Эксперт прокомментировал скандальные слова украинского лидера на форуме YES Brainstorming. Тогда Зеленский допустил полномасштабное военное столкновение Киева с Москвой. Он сообщил, что в условиях «войны» соседские отношения России с Украиной и Белоруссией перестанут существовать.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Погребинский связал мнение президента Украины со страхом перед Путиным. Российский лидер подчеркивал, что Москва не допустит враждебного отношения к себе от страны «на территории бывших русских земель». Политолог тремя словами объяснил реакцию Зеленского на предостережение Путина.

«Это его (Зеленского — Прим. ФАН) напугало, потому он и сделал такое заявление», — пояснил Погребинский.

В словах украинского лидера есть доля правды, признался эксперт. При условии полномасштабной «войны» соседство действительно сотрется, ведь Киев потеряет государственность, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал недопустимыми спекуляции официального Киева на военной тематике. Глава государства не должен бросаться такими резкими заявлениями в адрес братского народа, подчеркнул парламентарий.

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