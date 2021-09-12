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«Талибан» настаивает на раздельном обучении в образовательных учреждениях
Весь мир
«Талибан» настаивает на раздельном обучении в образовательных учреждениях
Global Look Press  /  Diego Radames / Keystone Press Agency

Кабул, 12 сентября. Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани объявил о ряде новых ограничений, связанных с занятиями женщин и девочек.

«Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям афганцев», — сказал представитель правительства радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) на пресс-конференции.

Таким образом, в дальнейшем талибы будут усиливать сегрегацию по половому признаку в университетах страны, основываясь на своем убеждении, что совместное обучение идет вразрез с мусульманскими устоями.

Хаккани объяснил, что в идеале кампусы должны быть разделены на мужские и женские. Кроме того, по его словам, университетам следует установить разное время занятий для студентов разных полов или обеспечить, чтобы аудитории были разделены на две части.

Девочки и мальчики также будут учиться раздельно в начальных и средних школах, что уже было распространено по всему Афганистану. При этом женщины обязуются носить хиджабы, однако новый министр не уточнил, обязательно ли нужно будет закрывать лицо полностью.

Хаккани также сообщил, что впоследствии будут пересмотрены предметы, преподаваемые в университетах. По его словам, талибы хотят создать «разумную и исламскую учебную программу», которая будет соответствовать исламским, национальным, историческим ценностям и одновременно конкурировать с другими странами.

Представители «Талибана» и ранее заявляли, что не будут запрещать девушкам получать образование или иметь работу. Однако с тех пор, как боевики захватили власть 15 августа, они попросили всех женщин, за исключением тех, кто работает в секторе общественного здравоохранения, держаться подальше от работы, пока ситуация с безопасностью не улучшится.

В этом их политика отличается от подхода двадцатилетней давности. В период с 1996 по 2001 годы, когда радикальные исламисты находились у власти, женщинам и девочкам было запрещено посещать школы и университеты.

Надежда на женский спорт

Помимо «поблажек» в сфере образования, новые афганские власти могут пойти на уступки и в области спорта. Новостной портал TOLO News со ссылкой на недавно назначенного главу Федерации крикета Афганистана Азизуллу Фазли сообщил, что талибы еще не приняли окончательного решения в отношении женского спорта.

Ранее замглавы комиссии по культуре «Талибана» Ахмадулла Васик заявил каналу SBS News, что женщины в Афганистане не будут заниматься игровыми видами спорта, в частности крикетом, поскольку могут попасть на фотографии и видеозаписи, «а затем люди будут это смотреть».

«В крикете они (женщины — прим. ред.) могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет, чтобы женщин видели в таком виде», — сказал он.

Противоречивые митинги

Накануне сотни женщин приняли участие в мероприятиях, связанных с поддержкой политики «Талибана». Сначала девушки, преимущественно студентки Кабульского университета, разместились в лекционном зале вуза, некоторые из них выступили с публичным заявлением о необходимости ношения паранджи, никаба или хиджаба. После этого активистки совершили шествие по улицам города, держа транспаранты и флаги «Исламского эмирата Афганистан». Процессию сопровождали вооруженные боевики.

При этом ранее состоялась акция протеста женщин, в ходе которой афганки выступили против формирования полностью мужского состава временного правительства, а также потребовали равных прав с мужчинами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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женщины афганистан талибан образование
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