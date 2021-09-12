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Песков подтвердил заинтересованность Путина и Лукашенко в добрых отношениях с ЕС

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 20:57
Политика
Песков подтвердил заинтересованность Путина и Лукашенко в добрых отношениях с ЕС
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 12 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заинтересованы в добрых отношениях с Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля дал интервью белорусским СМИ. По его словам, лидеры обеих стран заинтересованы в выстраивании диалога с ЕС, но для этого необходима политическая воля Брюсселя.

«Я знаю, я в этом убежден», — заверил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин и Лукашенко также заинтересованы в реанимации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с европейскими партнерами. Однако «танго можно танцевать только вдвоем», заключил Песков в беседе с журналистами.

Ранее представитель Кремля допустил возможность интеграции России и Белоруссии. Песков подчеркнул, что этот шаг должен соответствовать интересам обеих сторон.

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