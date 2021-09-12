Тысячи семей пострадали от наводнения на реке Белый Нил в Судане

Хартум, 12 сентября. Правительство Судана объявило о том, что 16 тыс. семей пострадали от проливных дождей и наводнений в штате Белый Нил. Одновременно власти продолжают предпринимать все необходимые логистические и технические меры, чтобы оказать всевозможную поддержку жителям региона и не допустить подобных случаев в будущем.

В субботу утром областной комитет безопасности провел внеочередное заседание под председательством генерального секретаря правительства штата Шазли Халеда Амина в присутствии командира 18-й пехотной дивизии, начальника полиции штата, исполняющего обязанности директора Службы общей разведки и других компетентных сторон. Чиновники обсудили ситуацию в охваченном ливнями и наводнениями округе Аль-Джабалин.

В ходе посещения пострадавших районов представители служб безопасности выслушали также жалобы граждан. Жители региона потребовали оказать срочную помощь, включающую, в частности, палатки, медикаменты и различные бытовые принадлежности.

В конце прошлого месяца Национальный совет по гражданской обороне Судана сообщил о том, что количество жертв наводнений в стране превысило 50 человек. Так называемый сезон дождей приходит в Судан каждый год и длится с июня по октябрь. В этот период стихийное бедствие зачастую становится крайне разрушительным для жизни граждан и инфраструктуры. Так, в 2019 году пострадало около 400 тыс. жителей, дома которых частично или полностью разрушились в результате наводнений.