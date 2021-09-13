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Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
Шоу-бизнес
Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Популярная российская актриса Анастасия Макеева, долгое время пребывавшая в больнице, наконец покинула лечебное заведение. Артистка призналась, что причиной ее госпитализации стал острый приступ панкреатита, пишет «Рамблер/новости». ФАН решил узнать, что может привести пациента к столь серьезному диагнозу. Семейный доктор, врач-гастроэнтеролог, эксперт по лечебному питанию, терапевт, автор портала nikharlov.com Никита Харлов назвал частую причину возникновения такого заболевания.

По словам гастроэнтеролога, причиной острого панкреатита чаще всего выступает алкоголь в совокупности с большим количеством еды, одновременно содержащей жиры и углеводы.

«Например, торт с шампанским. Кроме того, у человека должен быть высокий уровень стресса, поэтому человек и употребляет алкоголь за вкусной едой, чтобы избавиться от него (стресса. — Прим. ФАН). Соответственно, случается приступ», — отмечает собеседник ФАН.

Как отмечает доктор, исход недуга зачастую тяжелый.

«Поджелудочная железа — одна из самых чувствительных и капризных. Если не оказать помощь, то быстро развивается панкреонекроз, что переводится уже как отмирание поджелудочной железы. И это смертельное состояние», — объясняет Харлов.

Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
Фото из личного архива Никиты Харлова  / 

На лечение панкреатита, как отмечает эксперт, обычно уходит около трех дней. Первым шагом является полное отсутствие пищи или парентеральное питание.

«Через систему пациент будет получать аминокислоты, глюкозу, жиры. Кроме того, должен быть выдержан умеренный водный режим. Плюс противовоспалительные препараты. Через трое суток пациент может быть переведен на облегченное питание. Конечно, никакого алкоголя, иначе это опять спровоцирует воспаление и отмирание клеток», — говорит спикер.

Эксперт по лечебному питанию также добавил, если человек окажется в хороших руках, то обострение панкреатита можно решить за три дня. Однако если с лечением тянуть, то дело смертельное либо в дальнейшем придется жить с искусственной поджелудочной железой.

Ранее сообщалось, что актриса Анастасия Макеева вернулась в театр после лечения в Москве. Артистка заверила поклонников, что готова принять участие в спектакле, несмотря на недавнюю госпитализацию.

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макеева гастроэнтеролог панкреатит харлов
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