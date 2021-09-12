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Авиапсихолог Алексей Герваш объяснил, как возникает и лечится страх перед полетами
Общество
Авиапсихолог Алексей Герваш объяснил, как возникает и лечится страх перед полетами
pixabay.com  /  leshapyx

Новости об авиакатастрофах, к сожалению, появляются с завидной регулярностью и впечатляют многих людей. Может ли это привести к тому, что у человека появится страх перед полетами? И как справиться с проблемой, если она уже есть? Об этом ФАН спросил авиационного психолога, основателя и руководителя центра лечения аэрофобии «Летаем без страха» Алексея Герваша.

По словам специалиста, страх и волнение перед полетами никак не связаны ни с катастрофами, ни с их количеством, а исключительно с особенностями психики человека.

«Аэрофобия обычно начинается в возрасте порядка 25 лет. Поэтому возможно, что у человека до 25 лет не было фобии, но была предрасположенность. И она может начаться, в принципе, в любой день, никак не связанный ни с чем. Триггером может послужить все что угодно: хоть авиапроисшествие, хоть турбулентность, хоть чей-то рассказ. Да просто человек мало спал, много пил — вот, пожалуйста, это может быть триггером», — объясняет эксперт.

Авиапсихолог Алексей Герваш объяснил, как возникает и лечится страх перед полетами
pixabay.com  / 

Негативные новости, появляющиеся каждый день, не могут стать прямым источником истинной фобии. Они, конечно, напугают, но эффект у этого страха будет кратковременным. Посудите сами — сводки о ДТП появляются еще чаще, однако водить машину продолжает подавляющее большинство людей.

«Это зависит от того, к какому психотипу вы относитесь. Если вы тревожный и мнительный человек, то вполне возможно, что такая новость послужит триггером, то есть спусковым крючком, последней каплей, которая запустит механизм фобии. Но для этого у вас должна быть предрасположенность к аэрофобии. Если вы к ней не предрасположены, то есть у вас нет тревожности, мнительности, дефицита доверия к жизни, то даже если вы в сердцах крикнете: «Я больше не полечу!» — то через три дня забудете и будете летать дальше, как и летали раньше», — говорит Алексей Герваш.

Авиапсихолог Алексей Герваш объяснил, как возникает и лечится страх перед полетами
pixabay.com  / StockSnap

Решить проблему аэрофобии на корню можно, обратившись за помощью к грамотному психотерапевту или посетив специальные занятия по преодолению страха полетов. Как правило, их как раз проводят авиационные психологи или действующие пилоты. Только доходят до специалистов очень немногие, признается собеседник агентства.

«Для того, чтобы у человека была такая проблема, как аэрофобия, он должен быть очень подозрительным, мнительным и тревожным. Если человек такой по характеру, то он не идет ни к какому специалисту хотя бы потому, что поначалу отрицает, что проблема в нем. Потом наступает стадия гнева, когда человек клеймит позором авиацию и заверяет всех, что он знает, какое у нас плохое положение дел. Потом человек начинает считать, что ему никто не поможет, везде обман. Обращается за помощью только один из тысячи людей, у которых аэрофобия. Остальные — всю жизнь так и живут», — заключает авиационный психолог.

Ранее ФАН сообщил, что в Иркутской области жесткую посадку совершил самолет, перевозивший 14 человек. В качестве основной версии инцидента на данный момент рассматривают нарушение правил пилотирования.

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